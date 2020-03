L’association des élus à l’élaboration du projet territorial de santé

Santé

Publié le 11/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Le projet territorial de santé, défini à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins. Cet article précise également que les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.

Un décret du 9 mars prévoit donc ces modalités.

Ainsi, les structures mentionnées au III de l’article L. 1434-10 ayant pris l’initiative de l’élaboration du projet territorial de santé adressent au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent un document précisant la délimitation du territoire proposé ainsi que la liste des personnes ou structures participant à son élaboration.

Pour établir cette liste, la communauté professionnelle territoriale de santé et l’établissement ou service de santé, social ou médico-social qui initient le projet territorial de santé sollicitent au moins les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et les conseillers départementaux élus sur le territoire envisagé du projet territorial de santé ainsi qu’au moins une association agréée au titre de l’article L. 1114-1 pour participer à son élaboration.