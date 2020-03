Baromètre des territoriaux

Publié le 16/03/2020 • Par Cédric Néau • dans : Actualité Club finances, France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : faut-il contraindre les collectivités à se désendetter ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les associations d’élus locaux vont peut-être devoir changer leur fusil d’épaule au sujet de l’endettement. Alors qu’elles se sont battues en 2018 pour que les collectivités ne soient pas contraintes à se désendetter, nos sondés sont plutôt favorables (59 %) à cette idée. Cette option séduit davantage dans les communes (à 60 %) que dans les départements (51 %) et les villes de plus de 100 000 habitants (56 %). Les autres strates sont encore plus convaincues par cette éventualité, particulièrement celle des 50 000 à 100 000 habitants (favorables à 67 %). Mais ces dernières ne sont pas frappées par une autre contrainte qui affecte les grandes villes : la contractualisation financière limitant la hausse des dépenses de fonctionnement. Pour ces métropoles, le contrôle de l’endettement serait celui de trop.



Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 21 janvier au 2 février 2020 (652 répondants).

Cet article est en relation avec le dossier