La formation des pompiers revue à partir de conditions réelles

En Loire-Atlantique, les pompiers ont décortiqué leur travail et proposent aux apprenants des simulations en phase avec les problèmes rencontrés sur le terrain.

Construire des situations d’apprentissage correspondant à la réalité opérationnelle. Le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique (Sdis 44) s’y attelle depuis plusieurs années afin de dynamiser son dispositif de formation interne.

Il s’agit aussi de se conformer à la réglementation (1) qui demande de privilégier, à la traditionnelle transmission verticale de savoirs, les mises en situation professionnelle.

Au Sdis, la formation initiale et continue a déjà été revue pour trois postes : sous-officier de garde, chef d’équipe « incendie » et conseiller technique en risque technologique. Pour chacun d’entre eux, une analyse détaillée du travail a été effectuée avec l’aide de Pierre Parage, formateur-consultant et universitaire : « Cette méthode permet d’envisager ...