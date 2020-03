Face au manque de neige, les stations cherchent un plan B

Montagne

Publié le 18/03/2020 • Par Anne-Claire Poirier • dans : France

En réaction aux problèmes d’enneigement des stations de ski, ­Elisabeth ­Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, a promis un accompagnement vers un modèle « quatre saisons ». La dépendance des stations à l’or blanc en a déjà fait déraper plus d’une.

A défaut de neige, une avalanche… de critiques pour la station pyrénéenne de Luchon-­Superbagnères après le transfert par hélicoptère de 50 mètres cubes de neige destinés à enneiger le bas des pistes, les 14 et 15 février. Symboliques, les images de l’opération montrent à la fois les causes et les conséquences du réchauffement climatique (la surconsommation énergétique et le manque de neige). Surtout, elles révèlent l’extrême dépendance des économies de montagne à l’or blanc.

« C’est une décision de dernier recours prise pour sauvegarder des emplois », se défend ­Georges Méric, président (PS) du conseil dépar­temental de la Haute-Garonne, qui gère la station de Luchon-­Superbagnères ainsi que deux autres, Le Mourtis et ­Bourg-d’Oueil, déjà fermées pour manque de neige. « J’ai 110 saisonniers qui désespèrent de travailler, sans compter le personnel privé dans l’hôtellerie et la restauration qui souffre beaucoup de la fermeture des pistes », explique-t-il.

Survie des territoires

A l’échelle française, le « produit neige » génère 120 000 emplois, d’après Domaines skiables de France. Les bonnes années, quelque 9 milliards d’euros sont dépensés en station. Mais que les flocons manquent ...