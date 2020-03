L’absence de concurrence sur la fibre menace la compétitivité de certains territoires

Télécommunications

Publié le 20/03/2020 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : France

Flickr CC by sa Groman123

Dans un marché dominé par Orange et SFR, le déficit d’offres adaptées aux PME sur les réseaux en fibre optique pénalise leur transformation numérique et bride le développement économique des territoires. L’Arcep échafaude pour fin 2020 une régulation : elle sera décisive pour renforcer la concurrence.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

En fin d’année, l’Arcep adoptera de nouvelles règles de régulation des marchés du haut et du très haut-débit fixes. Applicables jusqu’en 2023, elles régiront notamment les offres activées de fibre optique destinées aux entreprises.

Un sujet sensible, sur lequel professionnels et parlementaires sont aux aguets. Car le constat est unanime : hormis dans les zones d’initiative publique (RIP), il n’y a aujourd’hui quasiment aucune concurrence sur ce marché des entreprises. Dans les zones de déploiement privé, il s’est structuré autour d’Orange et de SFR qui se partagent 85 %.

En pratique, les décisions de l’Arcep viseront Orange, seul opérateur en position dominante à l’échelon national qui doit, à ce titre, être régulé. En effet, SFR, bien que parfois puissant localement, n’a pas d’envergure nationale et ne relève donc pas de l’Arcep, mais de l’Autorité de la concurrence, peu mobilisée sur les aspects économiques… Or, aucun de ces deux opérateurs ne fournit d’accès de gros satisfaisant.

« L’opérateur historique ne nous livre pas de lien optique pour que nous puissions commercialiser nos offres comme c’est le cas sur le réseau cuivre », déplore ainsi Julien Jacquel, vice-président ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier