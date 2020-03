A Lyon, des parents d’élèves attaquent les collectivités et l’Etat

Qualité de l'air

Publié le 10/03/2020 • Par Françoise Sigot • dans : Actu juridique, Régions

Face à la dégradation de la qualité de l’air respiré par les 500 enfants de l’école Servet situé au pied du tunnel de la Croix Rousse, leurs parents engagent une action devant la justice. Ils ont l’intention de faire reconnaître et condamner « l’insuffisance d’action » de la ville, la métropole, la préfecture et l’Etat.

Après les manifestations, les blocages de rue, le cordon sanitaire devant l’école et bien d’autres actions, les parents d’élèves de l’école Servet, située au débouché du tunnel de la Croix Rousse à Lyon, passent à la vitesse supérieure. Ils viennent d’engager une procédure pour dénoncer « l’insuffisance d’action » des autorités locales face à la pollution récurrente de l’air respiré par leurs enfants. Menée par 12 parents d’élèves avec le renfort de Greenpeace, cette action devrait les conduire devant le tribunal administratif. Une première étape a été franchie le 9 mars avec un courrier de demande préalable adressé à la mairie de Lyon, à la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône et au ministère de la transition écologique et solidaire. « Cette action vise à régler le passé et à se ...