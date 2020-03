Déserts médicaux : les jeunes médecins parlent cash aux futurs maires

Santé

Publié le 10/03/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

J-5 avant les municipales, le syndicat ReAGJIR des généralistes remplaçants, jeunes installés et chefs de clinique propose aux candidats des propositions de lutte contre les déserts médicaux sous forme d’un guide « Elus, jeunes & futurs médecins à la conquête de l’accès aux soins ».

Faire le deuil de la médecine de clocher ? Beaucoup de maires ne s’y sont pas résignés et bataillent pour leurs habitants. Avec succès ou pas. Quant aux futurs maires, il leur sera difficile de faire le dos rond en attendant d’inversion de la courbe démographique des médecins…

Questions-clés

A cinq jours des municipales, le Regroupement autonome ReAGJIR, représentant les remplaçants en médecine générale, les jeunes généralistes installés depuis moins de 5 ans et les chefs de clinique de médecine générale a décidé de s’adresser aux candidats, même si la santé n’est pas une compétence communale. Avec un constat cash : le pays va continuer à perdre environ 1 000 médecins généralistes par an alors que la population vieillit : « l’accès aux soins sera de plus en plus difficile ...

