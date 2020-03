Un guide pour accompagner les premiers pas des directeurs généraux d’intercommunalités

Accueil

Publié le 11/03/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

©tomertu - stock.adobe.com

A la veille des élections municipales et intercommunales, l'Association des directeurs généraux de France (ADGCF) publie un ensemble de fiches pratiques et d'études pour nourrir la réflexion et les premiers pas des directeur généraux qui prendront les rênes des intercommunalités dans les prochains mois.

