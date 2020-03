Municipales 2020 : oui à l’Europe des territoires !

[Tribune] Elections

Publié le 10/03/2020 • Par Auteur associé • dans : France, Opinions

A l’occasion des élections municipales, rappelons le rôle essentiel de l’Union européenne dans nos villes, le rôle clé de nos maires pour la faire vivre, et la place essentielle de la démocratie participative.

L’Union européenne est une réalité de tous les jours. Elle soutient le développement de nos territoires et contribue aux projets urbains ainsi qu’aux politiques sociales et culturelles de nos villes et villages. Elle résonne au travers des nombreux jumelages tissés entre communes européennes et s’exprime par la richesse que nous apportent nos concitoyens européens.

Comme les élections européennes de mai 2019 l’ont démontré, l’intérêt des citoyens pour l’Union grandit. Pourtant, une majorité des Français se considère mal informée sur les questions européennes. Or, il n’est pas de démocratie participative sans connaissance des enjeux qui affectent notre quotidien.

Rapprochons donc nos citoyens de l’Union européenne. Expliquons les effets qu’elle a sur nos vies. Débattons ensemble du futur de l’Europe. Agissons au quotidien pour vivre et faire vivre notre citoyenneté européenne. Qu’est-ce qu’une gouvernance européenne efficace, si ce n’est celle basée sur le choix de l’échelon le plus proche des citoyens concernés comme base de l’action publique ? Quelle meilleure preuve de l’impact de l’Union Européenne que sa démonstration dans notre quotidien ?

Valoriser l’engagement européen des communes

C’est pourquoi nous vous sollicitons, vous élu.e, vous candidat.e aux élections municipales, pour inscrire vos territoires dans une perspective européenne, en rejoignant le label Ville Européenne, quelle que soit la taille de votre commune. Ce label, conçu dans une logique transpartisane, a pour vocation de valoriser l’engagement européen des 35.000 communes de France et s’adresse à chaque élu.e désireux.se de placer l’Europe au cœur du quotidien de ses habitants. Il se veut volontairement accessible, incitatif et surtout, participatif. Il appelle chaque élu.e à valoriser les symboles européens, à soutenir les jumelages et coopérations européennes, à communiquer sur les financements européens dont bénéficie chaque commune, et à inclure davantage les ressortissants européens dans la vie locale. Pédagogie, coopération, citoyenneté et culture : quatre thèmes pour une diversité de politiques publiques et des mesures concrètes à mettre en œuvre. Au-delà de l’évaluation, notre label vous propose une insertion dans un réseau dense, pour vous permettre d’être accompagné dans l’européanisation des politiques municipales.

Plus de 90 candidats et 67 communes qui nous ont déjà rejoints, parmi lesquelles : Arras, Brest, Grasse, Lille, Metz, Nantes, Pont-Saint Marie, Rennes, Strasbourg, Tours ou encore Trouville-sur-Mer.

Vous aussi, élu.e de communes de toutes tailles, candidat.e aux élections municipales, engagez-vous pour la promotion de l’Union européenne au sein de vos territoires.