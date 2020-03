Une permanence des soins en milieu rural évite le recours aux urgences

Santé

Pour limiter l’engorgement des urgences, l’hôpital de Blois a aidé des généralistes à réorganiser leur travail. Une trentaine de praticiens prennent ainsi en charge à tour de rôle des patients, avec, à la clé, des économies et l’arrivée de nouveaux médecins. Lancé en 2009, ce dispositif, baptisé « Païs », a été financé par l’Etat et les organismes sociaux, puis par les collectivités, mais leur désengagement menace aujourd’hui sa pérennité.

Chiffres-clés Coût : 80 000 € par an pour dix médecins.

80 000 € par an pour dix médecins. Participation du département : 46 000 € de 2015 à 2017, 5 500 € en 2018-2019. Au total, 28 médecins sont concernés.

46 000 € de 2015 à 2017, 5 500 € en 2018-2019. Au total, 28 médecins sont concernés. 242 généralistes exercent actuellement en Loir-et-Cher. Sur ce total, 132 sont âgés de plus de 55 ans. En 1989, ils étaient 341 en poste, soit une baisse de 25 % en trente ans.

exercent actuellement en Loir-et-Cher. Sur ce total, 132 sont âgés de plus de 55 ans. En 1989, ils étaient 341 en poste, soit une baisse de 25 % en trente ans. Le département se range aujourd’hui au 75e rang sur 96 en termes de densité médicale.

Il y a dix ans, il y avait trois généralistes à Saint-Georges-sur-Cher. Aujourd’hui ils sont sept, et les internes de la faculté de médecine de Tours se battent pour décrocher un stage dans ce bourg de 2 800 habitants. Le dernier médecin, parti en retraite fin décembre, n’a d’ailleurs eu aucun mal à trouver une remplaçante, contrairement à d’autres localités des environs. Un vrai miracle en plein désert médical, dans un département qui fait partie des plus sinistrés de France. La raison de cette situation quasi privilégiée ? Une politique active menée au niveau local depuis dix ans et baptisée « Païs », pour « plateforme alternative d’innovation en santé ». Le projet a été initié par l’ancien directeur adjoint de l’hôpital de Blois, Patrick Expert, et son collègue Isaac Gbadamassi ...

