« Sur le 112, les sapeurs-pompiers attendent qu’Emmanuel Macron prenne une décision »

Sécurité civile

Publié le 11/03/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Avec la crise sanitaire liée au Coronavirus et l'engorgement des numéros d'urgence, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France renouvelle son appel pour la généralisation du 112 comme numéro unique d'urgence. Entretien avec son vice-président en charge du secours d’urgence aux personnes, le médecin-colonel Patrick Hertgen.

Voilà plusieurs années que la Fédération des sapeurs-pompiers de France se bat pour une généralisation du 112 comme numéro unique d’urgence. Un combat qui met en concurrence de nombreux acteurs, au premier rang desquels les différents acteurs du secours, sapeurs-pompiers et médecins urgentistes, pas forcément à l’unisson.

Dans le camp de la « Fédé », on assure qu’une généralisation du 112 permettrait de baisser la pression opérationnelle qui pèse sur les secours en distinguant les appels non urgents des véritables urgences. Une pression d’autant plus forte en temps de crise, comme actuellement avec le Coronavirus. Pour autant, « le débat est au point mort » malgré quelques expérimentations au niveau local (Vosges, Ain, Tarn-et-Garonne) déplore ...

