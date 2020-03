Un site de baignade naturelle, économique et non polluant

Environnement

Publié le 19/03/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France, Innovations et Territoires

La baignade alimentée par un jardin filtrant garantit la qualité de l’eau tout en respectant le milieu naturel et les poissons.

Chiffres-clés Coût : 3 M€, foncier compris. Financements : commune (2,3 M€), métropole de Saint-Etienne, région Auvergne - Rhône-Alpes, département de la Loire, Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux), agence de l’eau.

A Lorette, la baignade « Arnaud-Beltrame » (1), ressemble à une gigantesque piscine de plein air – près de 4 000 mètres carrés – avec son eau transparente, son fond clair, ses pontons de bois qui courent autour et jusqu’en son centre. Des pédiluves, un accès handicapés, ainsi que des cabines et des casiers complètent l’équipement. Située entre Saint-Etienne et Lyon, aux abords du Dorlay, la rivière qui l’alimente, sur fond de montagnes, la baignade est prise d’assaut l’été. Les familles y passent la journée, grâce à ses 10 000 mètres carrés de plages enherbées, son snack, ses parasols et jeux pour enfants. L’équipement public est devenu indispensable pour ceux qui ne partent pas en vacances.

Avec son bassin végétal filtrant, complètement séparé de la baignade, celle-ci n’a pas l’aspect ...