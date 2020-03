Avec le défi à alimentation positive, mieux manger est un jeu

Santé

Rencontres, visites, conseils... La métropole, associée aux agriculteurs bios, aide les foyers à adopter une alimentation durable.

Chiffres-clés Budget : 50 000 € par an pendant trois ans sont dédiés au défi alimentaire, les structures relais d’animation travaillant sur leurs fonds propres.

Depuis novembre et jusqu’à fin mai, pas moins de 120 foyers participent au défi « Familles à alimentation positive », organisé par le Groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44) et la métropole de Nantes. Objectif ? « Manger local, de saison et sain, sans augmenter son budget », explique Steven Kergoat, chargé de mission « agriculture et forêt » à la métropole, auparavant déjà engagée dans des défis « énergie » et « déchets ».

Le défi « familles à alimentation positive » a été créé en région Rhône-Alpes en 2012 par le GAB régional et a essaimé dès 2014 : 42 défis ont déjà eu lieu ou sont en cours en France, le plus souvent co-animés par des GAB locaux et des collectivités, parfois seulement financés par elles. A Nantes, l’action intègre le projet alimentaire ...

