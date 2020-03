« Les conditions d’une large valorisation des biodéchets ne sont pas réunies »

Le président du Cercle national du recyclage, Jean-Patrick Masson, conseiller délégué de Dijon Métropole, dresse le constat national et local des difficultés de mise en œuvre des objectifs de collecte des biodéchets.

Biodéchets : comment les trier en ville ?

Cet article est la suite du dossier « Biodéchets : une généralisation sur les chapeaux de roues »

Généraliser le tri à la source des biodéchets fin 2023, est-ce réalisable ?

Soyons réalistes : peu de collectivités sont prêtes à se convertir aujourd’hui à la collecte des biodéchets. À l’exception de quelques territoires, comme Grenoble Alpes Métropole, la ville de Paris et quelques autres, où la détermination des élus est forte, globalement la volonté politique n’est pas là. Pour beaucoup d’élus, l’urgence est d’attendre. Et on ne peut pas les en blâmer. En effet, on ...