Droit au logement opposable : les ménages prioritaires de moins en moins relogés

Lutte contre l''exclusion

Publié le 06/03/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

A l’occasion du treizième anniversaire de la loi DALO, son comité de suivi a rendu publics les chiffres de l’année 2019 et a exprimé ses « vives inquiétudes ». En effet, plus de 70 000 ménages reconnus prioritaires restent à reloger.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Cette année, une fois de plus, nous sommes inquiets, alors que nous sommes à la fin de la trêve hivernale, que les expulsions vont reprendre et que les loyers n’ont jamais été aussi élevés et déconnectés des revenus des Français », affirme Marie-Arlette Carlotti, présidente du Comité de suivi de la loi instituant le droit au logement opposable (DALO) du 5 mars 2007.

Nombre croissant de recours DALO

En effet, après plusieurs années de stagnation, le nombre de recours est reparti à la hausse depuis deux ans : ils étaient 99 799 en 2019 et 94 240 en 2018. Les décisions rendues par les commissions de médiation ont dépassée la barre des 100 000. Cependant, le taux de reconnaissance des ménages prioritaires reste stable, à la hauteur de 34,2%.