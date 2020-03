Et si pour sauver les massifs il fallait en changer les arbres ?

Changement climatique

Publié le 10/03/2020 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

L’évolution très rapide du climat ne laisse pas le temps aux forêts de s’adapter. Pour atténuer l’impact de ce changement, les pratiques sylvicoles doivent être repensées et les boisements diversifiés.

Depuis toujours, la forêt s’est adaptée aux sauts du climat. « Les arbres ont une grande capacité d’adaptation car ils ont un génome dix fois plus long que le nôtre », souligne Christine Deleuze, responsable du pôle de recherche, de développement et d’innovation de l’Office national des forêts à Dôle, dans le Jura. Les chênes, entre autres, ont ainsi recolonisé la France à la fin de la dernière glaciation, il y a 10 000 ans. Mais ils ont mis 2 000 ans à remonter vers le nord. « Aujourd’hui, l’évolution climatique va dix fois plus vite que la migration naturelle par les glands, pointe Christine Deleuze. Et les arbres ne sont pas capables d’évoluer sur un temps si court. »

Un constat qui a conduit l’ONF à lancer un programme de « migration assistée » d’espèces menacées par le changement ...