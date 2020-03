Accueil

Déontologie

La charte de l’élu local, un outil au service de la transparence pour les prochains maires

Publié le 06/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Smacl Assurances

Le président de Smacl Assurances, Jean-Luc de Boissieu et Jérôme Deschênes, conseiller technique du SNDGCT en charge de l'éthique et de la déontologie, ont présenté le 6 mars leur guide de la charte de l'élu local. Ils y encouragent les élus, toutes collectivités confondues, à faire leur déclaration d'intérêt et de patrimoine.

Démocratie locale