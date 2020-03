Les frais de représentation du maire, peu ou mal utilisés

DATAS

Publié le 06/03/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu experts finances, France

Après les indemnités des élus, la Gazette des communes se penche, à la veille des élections municipales, sur les frais de représentation des maires et présidents d'intercos. Très peu de collectivités en font usage, et leur utilisation n'est pas forcément bien encadrée.

Les maires et présidents d’intercommunalité peuvent bénéficier de frais de représentation, en plus de leur indemnité d’élus. «Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune», note le site de la direction générale aux collectivités, qui ajoute qu’ils ne peuvent «constituer un traitement déguisé».

