Coup de chaud sur les dépenses, investissements et recettes des collectivités en 2019

Billet

Publié le 06/03/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Billets finances, France

Comme tous les vendredis, retrouvez le billet du Club Finances. Selon des premières estimations autorisées, la hausse des dépenses des collectivités dépasserait les +1,2 % en 2019, sans pour autant dégrader l'autofinancement qui soutient une très forte hausse des investissements. Une photo finish financière du mandat plutôt bien équilibrée qui indique les efforts de gestion, mais qui devrait aussi interpeller l’Etat.

A une semaine du premier tour des élections municipales, la photo finish financière des collectivités est plutôt flatteuse. Même si c’est une vue très générale qui appelle toujours à beaucoup de prudence, tant les situations locales sont hétérogènes, quelques tendances générales commencent à circuler et montreraient qu’en 2019, les collectivités ont poussé les feux des dépenses, sans dégrader pour autant leur autofinancement, lui-même porté par un très bon dynamisme des ressources.

Entre +1,5 et +1,7 % de hausse

Selon les premières estimations de proches du dossier, la hausse des dépenses des collectivités pourrait se caler entre +1,2 et 2 % en 2019, mais plus probablement dans une fourchette médiane de 1,5 et 1,7 %, en tenant compte des rattachements à venir. En effet, comme en 2019, les ...

