A quoi pourrait ressembler l’action sociale locale en 2050 ?

Publié le 06/03/2020

Les centres communaux d’action sociale ont été invités par leur Union nationale à s’imaginer dans le miroir de 2050 et à réfléchir sur l’action sociale locale de demain. Le résultat, décoiffant, a été présenté le 5 mars.

Dans le jeu des sept figures de l’action sociale locale de 2050, je demande le formateur au vivre ensemble, non, tiens, plutôt le co-ordinateur des énergies du territoire…. Les nouveaux métiers de demain ? Peut-être… En tout cas, 265 élus et professionnels les ont imaginés au cours d’une démarche de réflexion innovante lancée par l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) sur « Le CCAS en 2050, quel social demain sur nos territoires ».

Présidents, vice-présidents, administrateurs, directeurs, cadres et agents venus de plus de 200 villes et intercommunalités ont participé en 2019 et début 2020 à six ateliers dans six villes, Amiens (lors du congrès national), Bordeaux-Talence (33), Le Mans (53), Lyon-Oullins (69), Nancy (54) et Paris (75). La démarche de social-fiction a été menée par l’équipe de la Fabrique des CCAS, l’agence de design Vraiment Vraiment et le studio de réalisation audio-visuelle Les Beaux-Yeux.

Les outils du « design de service »

Faisant appel à l’intelligence collective sur cinq thématiques de travail (les vieillesses heureuses, les activités enrichissantes, le bonheur, les justices sociales, les bonnes santés), elle a été canalisée par les outils et méthodes de la prospective mais surtout du « design de service » qui a été

Références "Fabriquer l'action sociale de demain", la Fabrique des CCAS CIAS de l'Unccas, 49 pages.