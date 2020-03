Municipales : ces maires qui ont fait du Macron avant Macron

Elections municipales

Publié le 05/03/2020 • Par Thierry Dupont • dans : France

Dès 2014, à Montpellier ou Nevers, des maires, affranchis des appareils politiques, ont dépassé le clivage droite-gauche. Et donné des idées à un futur président de la République.

Un candidat fédérant des gens venus d’horizons différents, souvent novices en politique. La volonté de construire une majorité hors des partis traditionnels. Une approche des dossiers « en mode projet », reprenant les « bonnes pratiques de l’entreprise ». Emmanuel Macron en 2017 ? Non, Denis Thuriot en… 2013.

Quatre ans avant la présidentielle, cet avocat, qui s’est éloigné du Parti socialiste après 2012, crée son mouvement, « Nevers à venir », avec des citoyens de gauche et de droite. Objectif : les municipales de 2014. Au second tour, le candidat sans étiquette fusionne avec ses concurrents UMP et UDI et devance le maire sortant PS à la faveur d’une triangulaire.

Déboussolés, TF1 et Le Monde annoncent que Nevers passe à droite après 43 ans de gestion socialiste. Pas ...

