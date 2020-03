Le plan contre l’assignation à résidence des jeunes ruraux

Jeunesse

Publié le 05/03/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : A la une, France

Le rapport de Salomé Berlioux remis le 5 mars au ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, propose de diversifier et d’enrichir pour les jeunes éloignés des grandes métropoles les dispositifs en faveur de l’égalité des chances. Il propose 25 mesures dont certaines, espère-t-elle, pourraient être mises en place à partir de la rentrée scolaire 2020. Entretien.

L’ouvrage de Salomé Berlioux et Erkki Maillard, «Les Invisibles de la République», a pour la première fois dirigé les projecteurs sur les jeunes de la campagne et des petites villes. Avec un retentissement tel qu’il a valu à l’auteure d’être chargée par Jean-Michel Blanquer, le 10 septembre 2019, d’une mission sur l’orientation et l’égalité des chances de ces jeunes de la France dite « périphérique ». La présidente et fondatrice de Chemins d’avenirs a rendu son rapport le 5 mars au ministre de l’Education nationale.

Jeunes des champs, jeunes des petites villes, qu’est-ce qui les réunit ?

Il existe des ruralités et non une ruralité, et les villes de moins de 25 000 habitants ne se ressemblent pas forcément, c’est une évidence. Mais les plus de 10 millions de jeunes de moins de ...

