Logement sociaux : la production stagne en Ile-de-France

Logement social

La production de logements sociaux en Ile-de-France, région la plus tendue sur le marché de l’habitat, n’a pas augmenté en 2019. Avec 28.600 agréments, elle est bien loin des 37.000 qu’il faudrait pour répondre aux besoins, alerte l’AORIF rappelant que seuls 72.000 logements ont été attribués en 2019 pour 720.000 demandeurs.

L’AORIF, l’union sociale pour l’habitat d’lle-de-France, a présenté le 28 février au Comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France (CRHH) un bilan des agréments de logements sociaux en 2019 dans la région capitale. 28.600 logements* ont été agréés en 2019 (hors Anru), contre 28.800 en 2018. A noter que cette stagnation intervient après deux années de forte baisse : 30.200 logements sociaux avaient été agréés en 2017 et 36.000 en 2016, année qui avait constitué un pic de production dans la décennie.

Les 28.600 logements agréés en 2019 représentent « 77% de l’objectif de 37.000 agréments annuels inscrit dans le Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH), fixé au regard des besoins des Franciliens », souligne l’AORIF, rappelant que « plus de 720.000 ménages sont aujourd’hui en attente d’un logement social » soit 5% de plus qu’il y a deux ans. Dans le même temps, les attributions continuent de baisser : 72.000 logements sociaux ont été attribués en 2019, soit une baisse de 4,5% par rapport à 2018, « du fait du blocage des parcours résidentiels résultant du niveau des loyers », indique l’AORIF.

Des bailleurs sociaux qui ne font pas le poids face aux promoteurs privés

Clairement, « l’offre n’est pas à la hauteur des besoins », estime Jean-Luc Vidon. Dans un marché francilien de l’habitat extrêmement tendu, où « le logement privé reste inabordable pour la plupart des ménages », le directeur général de l’AORIF veut convaincre que « le logement social apparaît comme l’unique solution abordable pour une large frange de la population francilienne ».

Convaincre l’État d’arrêter de toucher aux ressources des bailleurs sociaux (la réduction du loyer de solidarité a fait des dégâts, le désengagement de l’État dans le Fonds national des aides à la pierre n’est pas un bon signe…) Convaincre aussi les élus locaux, en cette période de renouvellement des mandats municipaux, de faciliter l’accès au foncier et aux droits à construire pour les bailleurs sociaux, qui ne font pas le poids (financier) face aux promoteurs privés.

Bénéficier d’un accès privilégié au foncier

Car si la production Hlm stagne, le logement privé, lui, affiche toujours un beau niveau de construction. Tous logements confondus, 90.000 logements ont été autorisés et 83.000 mis en chantier en Ile-de-France entre mi 2018 et mi 2019, ce qui pour le coup est un résultat « au-delà des objectifs du SRHH de 70 000 logements annuels neufs » et « traduit un décrochage inquiétant de la dynamique du logement social par rapport à celle du logement privé », souligne l’AORIF.

Les bailleurs sociaux franciliens veulent jouer sur la corde politique pour disposer d’un accès direct au foncier afin de relancer la production d’opérations en maîtrise d’ouvrage directe et ainsi « ne pas devenir dépendants de la production du secteur privé par le biais de la VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement) ».