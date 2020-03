Accueil

Actualité

Actualité France

France Les réseaux féminins du privé et du public s’unissent dans un collectif

Egalié professionnelle femmes-hommes

Les réseaux féminins du privé et du public s’unissent dans un collectif

Publié le 05/03/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

Conférence de presse de lancement de 2GAP D.R.

Des réseaux féminins ou mixtes d'entreprises et d'administrations s'unissent en collectif, et créent la branche française de la plate-forme "Gender and governance action platform" (2GAP). Leur objectif : accroître la place des femmes dans les postes de décision. L'Association des administrateurs territoriaux de France figure parmi la trentaine de membres fondateurs.