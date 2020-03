Aide à domicile : une demande sur cinq n’est pas (totalement) satisfaite

Social

Publié le 05/03/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Une enquête montre que faute de personnels, certains territoires deviennent des « déserts médico-sociaux » en matière d’aide à domicile. Le réseau n°1 du secteur appelle à une réforme de la tarification qui fasse entrer l’assurance-maladie dans la boucle du financement.

L’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) a confié à Opinion Way une enquête afin d’objectiver et mesurer les difficultés rencontrées par les services d’accompagnement et d’aide à domicile (Saad) à répondre aux besoins d’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Premier réseau de France, l’UNA représente plus de 730 structures non lucratives (3000 implantations) qui emploient 75 700 salariés. Du 29 octobre au 5 décembre 2019, l’institut de sondage en a interrogé 226 directeurs.

Prise en charge

Le sondage révèle qu’une nouvelle demande sur cinq n’a pu être prise en charge intégralement en 2019 et 65 % des directeurs interrogés rapportent des ruptures de parcours avec diminutions ou interruptions de prestations à domicile ...

