Transition agricole : comment les collectivités soutiennent les filières

Développement durable

Publié le 04/03/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

Le monde agricole est confronté à la nécessité de faire évoluer ses pratiques. Conscientes des enjeux de cette profession qui pèse lourd dans les territoires, les collectivités sont très impliquées dans cette démarche de transition agricole, comme l’a montré le salon international de l’agriculture qui s’est tenu à la fin du mois de février. Régions et intercos notamment savent qu’elles ont tout à y gagner, tant l’agriculture a des liens étroits avec leurs politiques publiques en matière d’environnement, alimentation, climat, santé et bien sûr de développement économique.

Les temps sont durs pour les agriculteurs. Difficultés financières, suicides, dénonciations de leurs pratiques par rapport à l’environnement et à la maltraitance des animaux : ce sont là de lourds fardeaux portés par cette profession qui doit plus que jamais s’engager dans un lourd processus de transition.

Dans cette dynamique, les collectivités ont un rôle clé à jouer auprès des agriculteurs, tant leurs politiques publiques ont tout à gagner à cette évolution : développement de l’économie locale à travers les circuits courts, protection de la ressource en eau, production d’énergies renouvelables locales par la méthanisation, amélioration de l’alimentation et de la santé, … C’est tout cela qu’essaient de développer conjointement les collectivités et la profession agricole. Et au premier ...