Financements

Investir dans les énergies renouvelables : une solution pour trouver de nouvelles ressources ?

Publié le 04/03/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

John Corry/Adobestock

Face à leurs incertitudes croissantes sur la pérennité de leurs ressources, les collectivités territoriales recherchent de nouvelles marges de manœuvre financières et sont de plus en plus nombreuses à s’intéresser aux énergies renouvelables. Agir pour la transition énergétique toute en dégageant, à terme, des bénéfices, voilà une bonne résolution pour 2020.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Energies renouvelables

Financements

Finances locales