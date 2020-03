Municipales : cachez cette intercommunalité que je ne saurais voir

Elections

Publié le 06/03/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Malgré la montée en puissance des intercos ces dernières années et le fléchage des élus communautaires sur les listes aux municipales, beaucoup de candidats font toujours comme si leur commune était seule au monde.

Chiffres-clés -39 % Telle a été la baisse drastique du nombre d’intercommunalités durant la mandature, imposée par la très controversée loi « Notre » de 2015. La France compte désormais 1 259 intercommunalités.

durant la mandature, imposée par la très controversée loi « Notre » de 2015. La France compte désormais 1 259 intercommunalités. 34 % des présidents de communauté sont maires de leur ville-centre, selon l’Assemblée des communautés de France. Un chiffre en baisse. La proportion de maires à la tête des intercommunalités, de l’ordre de 86 %, elle, augmente.

sont maires de leur ville-centre, selon l’Assemblée des communautés de France. Un chiffre en baisse. La proportion de maires à la tête des intercommunalités, de l’ordre de 86 %, elle, augmente. 66 963 conseillers communautaires en France. L’intercommunalité XXL du Pays basque, qui regroupe 158 communes, rassemble à elle seule 233 élus.

Il y a un éléphant dans la pièce… De nombreux candidats aux municipales, singulièrement dans les grandes villes, font comme si l’intercommunalité n’existait pas. Comme si les groupements urbains n’avaient pas siphonné les compétences stratégiques des communes, du développement économique à l’aménagement du territoire. Comme si, surtout, ils n’assuraient pas une multitude de services publics de proximité, du ramassage des ordures ménagères aux médiathèques en passant par les lignes de bus ou les piscines. Ce phénomène, déjà constaté lors des précédentes municipales, se révèle cette année particulièrement impressionnant. Car la mandature a été marquée par une nouvelle montée en puissance des groupements urbains qui disposent de budgets parfois trois à quatre fois supérieurs à celui de leur ville-centre et de services étoffés. Mais les candidats n’ont guère intérêt à avouer leur propre impuissance, à confesser qu’en cas de victoire l’application d’une bonne partie de leur programme dépendra des bonnes grâces de leurs collègues maires de leur métropole. « On ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens », écrivait le cardinal de Retz…

Pédagogie en berne

Ces « oublis » passent d’autant plus inaperçus que les postulants privilégient les arbres plantés au coin de la rue et la végétalisation des toits. Les maires bâtisseurs, qui trouvaient dans les intercommunalités une manière de s’affirmer comme des leaders urbains, sont en voie de disparition. Les grands discours sur l’attractivité des métropoles et le rayonnement international se font de plus en plus rares. Une tendance qui ne va pas dans le sens de l’émergence de l’intercommunalité dans cette campagne. Cependant, comme le relève le délégué général de l’Assemblée des communautés de France, Nicolas Portier, l’environnement, thème phare de cette campagne, est une compétence communautaire. Les propositions des candidats en faveur des circuits courts et du maraîchage s’inscrivent souvent de facto dans un cadre intercommunal. Rares, toutefois, sont les têtes de listes qui mettent en avant cet échelon dans les grandes villes. Les candidats entretiennent encore et toujours la confusion entre compétences communales et métropolitaines. A l’heure du retour en grâce des maires, ils ne veulent pas être accusés de déficit de proximité. L’adage, dans cette élection, veut que l’« on ne tombe pas amoureux d’une intercommunalité ».

Cependant, le déni complet n’est guère possible. Les communautés de communes et autres communautés d’agglomération affichent leur logo dans toutes les localités. Elles font partie du décor. Et, surtout, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les élus communautaires sont fléchés sur les listes des municipales. Le fruit d’une réforme qui s’est appliquée pour la première fois en 2014. A l’époque, le gouvernement ainsi que le service public audiovisuel (France 3 Régions et les décrochages locaux de Radio France) avaient pleinement joué la carte de la pédagogie auprès des électeurs. C’est moins le cas lors de cette édition, regrette-t-on à l’Assemblée des communautés de France. Toutefois, la presse quotidienne régionale fait le job. Souvent organisée en éditions qui recoupent les frontières des intercommunalités, elle ne se contente pas d’informer sur le fléchage. Elle évoque aussi les grands enjeux de territoire et les socioprofessionnels, comme les chambres de commerce et d’industrie, connaissent toute la force de frappe des intercommunalités. Ils interpellent les candidats sur leur projet économique pour leur agglomération. Elément nouveau qui joue en faveur des intercommunalités, les ligues de contribuables, si promptes à dénoncer la fiscalité dans ces groupements, ont perdu de leur superbe.