Brest s’équipe d’une SPL pour sa rénovation énergétique

Comment appréhender la question du bâti scolaire, « patrimoine » en pleine évolution et liée aux nouvelles pratiques pédagogiques ? Comment l’intégrer dans son programme d’investissement ? Une journée d'étude abordera la question le 28 mai prochain ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 28 février et le 5 mars 2020. ...