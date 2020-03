Les bibliothécaires mettent les points sur les i contre la censure

bibliothèques

Publié le 04/03/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

L'Association des bibliothécaires de France (ABF) rappelle les principes fondamentaux de la doctrine professionnelle pour lutter contre la censure dans les équipements de lecture publique. Une problématique récurrente, comme le montre le conflit qui a récemment éclaté à Toulouse.

Les futurs élus maires et élus à la culture auront-ils tous lu le code de déontologie des bibliothécaires lors de leur entrée en fonction ? Pas sûr. En tout cas, l’Association des bibliothécaires de France (ABF) prévient que « la censure n’a pas sa place en bibliothèque ». Elle remet à l’ordre du jour la campagne « l’ABF contre la censure », avec un rappel de ce document, élaboré en 2003, et du code d’éthique de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA).

Par « censure », il faut comprendre « manquement au devoir de neutralité », comme l’explique Alice Bernard, présidente de l’ABF, dans un entretien avec le site spécialisé dans le domaine du livre ActuaLitté. La problématique concerne aussi bien l’acquisition de ressources documentaires (et ...

