Le Conseil national des villes planche sur la mixité sociale et l’équité

Politique de la ville

Publié le 04/03/2020 • Par Valérie Liquet • dans : France

Dans une société qui prône l’individualisme et valorise la réussite personnelle, l’enjeu de mixité sociale a-t-il toujours sa place ? Julien Denormandie a saisi le CNV pour réinterroger cet objectif fondateur de la politique de la ville. Au nom de l’équité territoriale, le ministre suggère de réfléchir à une mixité de services aux habitants leur permettant d’améliorer leur « conditions de vie individuelle ».

Plutôt que de s’accrocher à l’objectif de mixité sociale dans les QPV « ne faut-il pas mieux articuler la politique du logement avec la qualité de l’offre de services : éducation, mobilités, sécurité, sports, santé pour agir sur l’attractivité et permettre des parcours résidentiels ascendants au sein de ces territoires ? » interroge Julien Denormandie, dans un courrier adressé le 10 février à Fabienne Keller et Patrick Braouezec, vice-présidents du Conseil national des villes (CNV).

La saisine du ministre chargé de la Ville et du Logement porte précisément sur deux sujets : la mixité sociale et le vieillissement de la population dans les QPV. Deux sujets qui, selon lui, « croisent les principes du bien-vivre ensemble et de l’équité territoriale » alors que « le contexte économique et ...

