Municipales : LFI à l’assaut de « la ville néolibérale »

Municipales 2020

Publié le 03/03/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

A l'instar du duo Simonnet/Dhorasoo dans la capitale, les candidats soutenus par LFI font feu sur la publicité dans l'espace urbain et "la privatisation du service public local". Un discours qui s'accompagne d'une stratégie électorale ciblée sur les quartiers populaires.

Sous leur propre bannière ou, le plus souvent dans le cadre de listes dites « citoyennes », les Insoumis tentent de rompre avec le « ronron » de la campagne des municipales. Au coeur de la capitale, l’équipe emmenée par la fidèle de Jean-Luc Mélenchon, Danielle Simonnet et l’ancien footballeur Vikash Dhorasoo (Tous deux en photos) multiplie les propositions-chocs. Elle milite ouvertement pour l’annulation du projet « écocidaire » des JO de 2024, l’interdiction des publicités numériques dans le métro jugées « sexistes et invasives » ainsi qu’en faveur de la limitation à 60 nuitées maximum des locations de type Airbnb, contre 120 actuellement.

Ce programme de ...

