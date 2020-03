Délégation de service public : le monde parfait des opérateurs privés

Accueil

Publié le 03/03/2020 • Par Olivier Schneid • dans : Actu juridique, France

Des entreprises « vertueuses », « au service des territoires », ayant le « souci de concilier profit et intérêt collectif » : c’est le portrait-robot qu’une étude conjointe de l’Union nationale des services publics industriels et commerciaux (UNSPIC) et de la chaire d’économie urbaine de l’Essec, publiée mardi 25 février 2020, dresse des acteurs privés de l’eau, des déchets ou encore des transports. Directeur général du cabinet de conseil aux collectivités locales Michel Klopfer, Christian Escallier juge un tel discours excessif, déconnecté des réalités du terrain. Et il recommande au monde public d’être « en permanence sur le dos de ses délégataires ».

