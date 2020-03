Loi transformation fonction publique

Régime indemnitaire : désormais, le Rifseep s’applique à tous les agents

Publié le 03/03/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Fantasista - Adobe stock

Le très attendu décret du 27 février étend à dix-huit cadres d’emploi des filières technique et sanitaire et sociale, qui en étaient encore exclus, l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep). Les employeurs territoriaux se voient obligés de remettre en chantier ce régime indemnitaire, objet de controverse avec les organisations syndicales, dans une période déjà chargée et délicate.