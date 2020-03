Un magazine municipal en réalité augmentée attire les jeunes

[LABO DES START-UP] Communication

Publié le 11/03/2020 • Par Alexandra Caccivio • dans : Innovations et Territoires, Régions

Afin de capter l’intérêt des jeunes générations et de relancer celui du public pour son magazine municipal, le Grand Chalon a fait appel à la start-up Foxar. Cette dernière enrichit le contenu du magazine papier avec des données complémentaires : des visualisations en 3D, des photos et des vidéos.

Start up

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans une communication institutionnelle, comment attirer un lectorat plus jeune ? Et comment améliorer la transmission de l’information auprès des fidèles ? Le Grand Chalon (51 communes, 113 900 hab.) a décidé d’innover pour améliorer le contenu de son magazine distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Il y a deux ans, il a ainsi ouvert un site internet, « kaleidoscope.fr », qui constitue, avec ses interviews et ses vidéos, « un prolongement du magazine », explique Laurence Cogny, directrice adjointe de cabinet. Le site enregistre en moyenne 3 200 utilisateurs par mois.

Cette année, il a confié à la start-up Foxar le soin de développer une application originale qui, pour la première fois dans une communication institutionnelle, utilise la réalité augmentée. Le premier numéro du magazine du Grand Chalon ainsi conçu a été publié en juillet 2019. Sa consultation nécessite de télécharger l’application Grand Chalon en scannant un QR code. Ensuite, à l’aide de l’appareil photo de leur smartphone ou de leur tablette, les lecteurs n’ont plus qu’à viser les pages identifiées par le logo du Grand Chalon. Pour cette première, cinq pages – sur les 31 que compte le magazine – ont été « enrichies ».

Visualisation en 3D

En page 7, les chantiers du Grand Chalon sont présentés sous forme de photos qui donnent à voir l’avancée des travaux. Grâce à l’appli, la maquette 3D