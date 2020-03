Financement

Les services publics locaux : à l’avenir, tous sous-traités ? (2/4)

Publié le 26/03/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, France

Adobe Stock

Une enquête exclusive d’Infopro Digital études pour « La ­Gazette » et ­Webhelp montre l’attachement des Français, des élus et des agents territoriaux aux services publics locaux, même s’ils s’attendent à de grandes évolutions qualitatives et quantitatives.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Finances locales