Avant-premières de l’action publique : « Nous voulons dénicher les espoirs de la fonction publique »

Fonction publique

Publié le 05/03/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

La première édition des Avant-premières de l’action publique organisée par FP21 se tiendra le mardi 24 mars. Un rendez-vous qui s'adresse à tous les jeunes agents de la fonction publique invités à échanger autour des enjeux écologiques, sociaux et territoriaux. Giulia Reboa, présidente de l'association présente à La Gazette des communes cette initiative.

Initiée en 2017 par l’ancienne ministre de la Fonction publique Annick Girardin, l’association de jeunes fonctionnaires Fonction publique du 21e siècle (FP21) que préside Giulia Reboa lance, mardi 24 mars, Les Avant-premières de l’action publique. Un rendez-vous qui s’adresse à tous les jeunes agents de la fonction publique invités à échanger autour des enjeux écologiques, sociaux et territoriaux.

Quel est le but de FP21 ?

L’association compte plus de 400 membres. Nous nous adressons à tous les agents publics de moins de 35 ans toutes fonctions publiques, toutes catégories, tous types de statut. L’idée est de recréer une posture d’initiative dans l’ensemble de la fonction publique. On expérimente, on cherche à savoir comment re politiser notre action et quelle ...