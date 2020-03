La police intercommunale des transports rassure les usagers

Sécurité

Publié le 12/03/2020

L’agglo s’est dotée d’une police intercommunale des transports. Les premiers retours sont très positifs.

Chiffres-clés Organisation : cinq agents ont été recrutés, ils patrouillent à deux ou trois aux abords des huit points d’arrêt gares et des 21 lignes de bus.

C’est la première police intercommunale des transports en Ile-de-France, la deuxième en France après Orléans. Depuis l’été 2019, cinq policiers intercommunaux arpentent, cinq jours sur sept, entre le lundi et le dimanche et entre 9 heures et 22 heures, les abords des gares et le réseau de bus de l’agglomération pour lutter contre le sentiment d’insécurité.

« Nous avons été confrontés à de nombreux incidents sur l’ensemble du réseau, avec jusqu’à 19 interruptions de service en 2016. L’action conjuguée des polices municipales, de la police et de la gendarmerie nationales et de la sûreté ferroviaire (Suge) ne suffisait plus. Il nous fallait imaginer un service supplémentaire dédié », explique Franck Denion, coordinateur du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la ...

