Coronavirus : les élus locaux luttent contre la propagation du virus sur le terrain

Le coronavirus a fait lundi sa troisième victime sur le sol français. Plus que jamais en première ligne, les élus locaux appellent la population à respecter les mesures d’hygiène préconisées.

Alors que le coronavirus continue à se propager dans le monde avec 3000 morts pour plus de 86.000 infections, en France, où une troisième personne est décédée lundi des suites de la maladie, le mot d’ordre reste : endiguer la propagation du virus. En visite au centre hospitalier universitaire (CHU) Pellegrin, à Bordeaux, le Premier Ministre l’a clairement affirmé : l’objectif du gouvernement est de « ralentir pour empêcher, ou au moins retarder, la libre circulation du virus sur le territoire qui marquerait l’arrivée dans la phase 3, c’est-à-dire l’épidémie proprement dite de coronavirus en France ».

Depuis vendredi et le passage au stade 2, c’est à un numéro d’équilibriste que se prête le gouvernement en alertant la population sur les risques et en l’exhortant à prendre des mesures de précaution sans pour autant semer la panique ni mettre le pays à l’arrêt. À l’issue d’une rencontre avec les professionnels du secteur, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a ainsi fait savoir qu’il n’y avait pas pour l’instant de « mesures spécifiques pour les transports en commun ». (…) La logique est que toutes les activités essentielles du pays se poursuivent. (…) Le pays ne doit pas être à l’arrêt, le scénario dans lequel on arrêterait tous les transports n’existe pas ».

Les maires exhortent leurs administrés à la prudence

Sur le terrain, de plus en plus d’élus sont confrontés à l’apparition de cas sur leur territoire et doivent faire face à l’inquiétude croissante de leurs administrés. Eux-mêmes parfois touchés par la maladie, plusieurs d’entre eux ont pris la parole publiquement lundi pour exhorter leurs administrés à prendre des mesures d’hygiène. « Je vous en prie, ne faites plus la bise, ne serrez plus de mains et déplacez-vous seulement si vous en avez besoin », demande, dans une vidéo postée samedi sur son compte Facebook, François Daviet, le maire de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) testé positif au virus.

Lui aussi contaminé par le virus, le maire de Crépy-en-Valois (Oise), Bruno Fortier, a de même appelé ses concitoyens à respecter les messages de protection diffusés par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus : « Observez toutes les consignes qui sont faites. C’est la seule solution pour endiguer cette cochonnerie. Je pense que plus on observera tout ce qui nous est demandé, moins le virus se propagera ».

Soucieux de montrer l’exemple, de nombreux maires en campagne pour les municipales ont annoncé lundi qu’ils ne serreraient plus la main lors des réunions publiques et autres rencontres publiques. « Je dis aux Parisiens que j’adorerai les embrasser, les prendre dans mes bras, mais je ne le fais pas car je dois donner l’exemple », a indiqué la candidate Anne Hidalgo, interrogée par le Parisien sur un marché. Dans les départements plus touchés par l’épidémie, les restrictions vont encore plus loin.

La maire sortante de Beauvais, Caroline Cayeux (DVD, ex-LR), a choisi de ne pas effectuer de tractages ou de porte-à-porte dans les prochaines 48 heures, et d’annuler des réunions publiques prévues mardi et jeudi, ainsi qu’un meeting le 11 mars, «conformément à l’arrêté pris par le préfet de l’Oise». D’autres élus, comme Hélène Burgat, maire sortante (DVG, ex-PS) de Mondeville en Basse-Normandie, ont décidé d’eux même, en raison d’une situation personnelle particulière, de ne pas faire campagne dans la rue. C’est le cas par exemple de Hélène Burgat, maire sortante (DVG, ex-PS), de retour d’un voyage de quelques jours en Vénétie début février, qui s’est volontairement confinée chez elle pour suivre les recommandations sanitaires du gouvernement.

« Les maires attendent des consignes précises et claires du gouvernement »

Au-delà de l’impact sur la campagne électorale, c’est le quotidien des élus locaux qui est profondément bouleversé depuis quelques jours. Car ce sont bien ces derniers qui se retrouvent en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Avec parfois le sentiment d’être très seuls. Lundi, Annie Bras-Denis, la maire de la petite commune rurale de Plouaret (Côtes d’Armor) n’a pas hésité à publier un twitt ravageur : « Maire commune rurale, veillant au bien-être des habitants, très choquée des modes de communication utilisés par pouvoirs publics français autour du Coronavirus: une lettre ministérielle pour nous refiler la patate chaude, un tweet de l’académie. @Prefet22 @EmmanuelMacron”. »

Si la lettre qu’Edouard Philippe a envoyé le 26 février à tous les maires de France recense les mesures prises et rappelle que les préfets et directeurs d’Agences régionales de santé se tiennent à la disposition des maires « pour répondre aux questions et intervenir en cas de situation spécifique », elle ne suffit semble-t-il pas à répondre aux questions concrètes auxquelles sont confrontés les élus. Que dire aux familles de retour d’un pays à risque ? Quelles mesures mettre en place à l’Ehpad ? A la crèche ? Faut-il ou pas annuler tel ou tel événement ? Etc.

Interrogé lundi à l’issue d’une conférence de presse avec l’ARS d’Ile-de-France, Stéphane Beaudet, le président de l’association des maires d’Ile-de-France (Amif), a insisté sur cette difficulté des maires à gérer au mieux l’information auprès de leurs administrés. « A nous de leur apporter au jour le jour les bonnes informations afin qu’ils puissent les diffuser dans les écoles, dans les crèches, dans les centres de loisirs. Sans oublier la gestion des personnels municipaux ». Celui qui est aussi maire d’Evry (Essonne) en appelle au gouvernement « pour que des consignes précises et claires nous soient transmises de manière à ce qu’il n’y ait pas de traitement inéquitable ou différencié d’une collectivité à l’autre. »

« Je suis maire d’une commune de 2200 habitants, mais avec un ehpad, deux écoles, un collège, une crèche… Des lieux à risque, témoigne l’élue joint par la Gazette . Depuis vendredi et le stade 2 décrété par le gouvernement, je me dis : Qu’est-ce que je dois faire ? La juste proportion. En faire suffisamment mais pas trop… Protéger la santé de mes administrés sans semer la panique… Je me sens responsable de la santé des habitants mais je ne veux pas des gens avec des masques partout dans les rues ! ». Dès réception de la lettre du Premier ministre, Annie Bras-Denis s’est rendu chez son pharmacien pour recueillir l’avis d’un professionnel de santé. « L’Ehpad, c’est un public fragile mais il y a du personnel médical, cela me rassure. Mais l’école ? Lundi, c’était la rentrée scolaire. Je ne savais pas trop que dire aux familles. Et comme en plus les directives évoluent d’heure en heure… » Vendredi, une famille de retour d’un pays d’Asie l’a par exemple appelé pour savoir si elle devait envoyer ses enfants à l’école. « Heureusement, j’ai réussi à joindre l’ARS qui m’a conseillé. Ils m’ont dit que les enfants pouvaient retourner à l’école. J’ai informé la famille qui a toutefois décidé par précaution de garder les enfants à la maison». L’élue n’en a pour autant pas bien dormi dans la nuit de dimanche à lundi. « Ce matin, à 7 h du matin, j’étais devant l’école. Je suis allée voir l’agent qui démarré l’accueil pré scolaire pour lui apporter des masques, du gel antiseptique… Je pensais que les familles revenant de zones à risque ne devaient pas envoyer leurs enfants à l’école. J’étais là pour informer les parents. Mais à midi, j’ai découvert, via un twitt de l’académie de Rennes, qu’en fait non : les enfants pouvaient retourner à l’école ! Je trouve qu’on aurait quand même pu nous en informer autrement. A chaque fois qu’il y a une tempête, on reçoit des alertes de la Préfecture. Mais là, rien ! ». Ironie du sort : ce week-end, la maire a reçu un message d’alerte l’informant de rafales de vent à venir…