Éolien : des pistes pour calmer le vent de fronde

Energies renouvelables

Publié le 02/03/2020 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, actus experts technique, France

Le groupe de travail éolien s'est réuni au ministère de la Transition écologique et solidaire le lundi 2 mars. Les professionnels y ont présenté plusieurs mesures visant à répartir les projets de manière plus harmonieuse sur le territoire national. Ils poussent en particulier à la création d’un réseau d’accompagnement des collectivités souhaitant s’impliquer davantage.

Le sens du vent a encore tourné. Depuis quelques semaines, la résurgence de critiques envers l’énergie éolienne semble avoir atteint les plus hautes sphères de l’État. Mi-janvier, le Président de la République lui-même a estimé que « le consensus sur l’éolien en train de nettement s’affaiblir dans notre pays » et que « de plus en plus de gens ne pas voir de l’éolien près de chez eux ». Quelques jours plus tard, la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne parlait de développement « anarchique »… Des propos qui tranchent avec l’ambition affichée en début de quinquennat et qui vient d’être réaffirmée par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le parc français est appelé à doubler d’ici 2028. Comment le faire de manière équilibrée sur le territoire ? La ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne