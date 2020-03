La Banque Postale dépasse les 5 milliards de prêts aux collectivités en 2019

Dette

Publié le 03/03/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La Banque Postale a présenté son bilan 2019, flatteur pour son activité dans le secteur public local. Le premier prêteur en flux des collectivités profite de l’embellie d’un marché de la dette locale poussé par les investissements des collectivités. Des incertitudes pèsent toutefois sur 2020.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

2019, année faste pour la Banque Postale. En marge de la présentation globale de ses résultats, Betty Marcerou, directrice générale de La Banque postale - collectivités locales, et Serge Bayard, directeur des entreprises et du développement des territoires de La Banque postale, ont fait le bilan de l’activité bancaire en 2019 dans le secteur public local. Sur un marché poussé par une forte reprise des investissements, la première banque des collectivités en termes de flux revendique près de 5,6 milliards d’euros de volume de prêts moyen et long terme contractés auprès du secteur local, subdivisé comme suit :

4,77 milliards de prêts moyens et longs termes classiques aux collectivités

330 millions de prêts verts « qui ont servi à financer une cinquantaine de projets de valorisation de déchets ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite