Parité en politique : « Le partage effectif du pouvoir se fait attendre »

Elections municipales 2020

Publié le 02/03/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Exécutifs majoritairement masculins, attribution genrée des délégations, violences sexistes et sexuelles… Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes décrit la sphère politique comme un « bastion majeur du sexisme », dans son rapport publié lundi 2 mars.

Malgré les lois de parité, le pouvoir reste aujourd’hui « très majoritairement masculin : 84% des maires et 92% des présidents d’intercommunalité sont des hommes », indique le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) dans son rapport annuel sur le sexisme en France, publié le 2 mars (1).

En effet, la sphère politique reste encore une « chasse-gardée des hommes » : « les femmes politiques y sont considérées comme des intruses, sujettes à des disqualifications et incivilités, des comportements paternalistes et confrontées aux violences sexistes et sexuelles », déplore le HCE. « Si la parité quantitative a bien eu lieu, le partage effectif du pouvoir se fait attendre », constate l’institution.

La question du toucher Parmi les nombreux exemples déclinés dans ...

