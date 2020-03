« De nombreuses communes prennent déjà en compte l’impact du climat sur la biodiversité »

Biodiversité

Publié le 02/03/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France

Pierre Dubreuil, nouveau directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) qui regroupe, depuis le 1er janvier l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, détaille son programme.

Comment les collectivités pourraient-elles prendre davantage à bras le corps les enjeux de biodiversité ?

J’ai pu constater lors du dernier Congrès des Maires que les élus avaient conscience de l’impact du changement climatique sur la biodiversité de leur commune. De très nombreuses communes se sont déjà saisies du sujet et je suis heureux de constater que de nombreuses autres s’emparent de la thématique au cours de cette campagne municipale. Il faut surtout modifier les pratiques. Nous tenons à disposition des réseaux de collectivités différents outils parmi lesquels les Atlas de biodiversité communale, les aires marines éducatives et l’initiative « Territoires engagés pour la nature », qui permettent d’appuyer les élus et la collectivité dans la mise en place de leurs actions en faveur ...