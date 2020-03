Distribution de gaz : Lyon et son agglomération s’entendent avec GRDF

Les travaux entre le gestionnaire de réseau de gaz et les associations d'élus sur la rédaction d'un modèle de contrat de concession sont à l'arrêt depuis cet été. Cela n'empêche pas les négociations de se poursuivre au niveau local.

Les représentants de GRDF, de la Métropole de Lyon et du SIGERLy (Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise) ont présenté le 18 février les deux nouveaux contrats de concessions de gaz conclus pour la ville de Lyon et 65 communes de l’agglomération. A l’instar de l’accord trouvé entre GRDF et la Ville de Paris en novembre 2019, ces contrats sont plus favorables aux concédants que ne l’étaient les précédents. « Bien sûr, toutes nos attentes n’ont pas été comblées mais il y a une inflexion profonde, on change de siècle », se félicite Gérard Claisse, vice-président de la ...