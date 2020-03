« Le blues des maires est le fruit d’une campagne de communication de l’AMF »

Municipales

Publié le 02/03/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Pour le politiste David Guéranger, beaucoup de candidats aux municipales font comme si l’intercommunalité n’existait pas. Mais selon le maître de conférence à l’école des Ponts-Paris Tech, ce déni ne traduit pas un ras-le bol des maires contre leur groupement. Des premiers magistrats raccrochent leur écharpe pour d’autres raisons…

L’intercommunalité trouve-t-elle sa place dans cette campagne ?

Prenons le cas de l’environnement, un thème qui semble occuper une place prépondérante dans les campagnes. C’est une compétence communautaire, et on pourrait donc s’attendre à voir surgir l’intercommunalité. Ce n’est pas ce que j’observe, y compris dans des formations comme EELV, pourtant plutôt favorable à cet échelon. Les programmes parlent de transports urbains, de déchets ou de lutte contre la pollution de l’air, mais pas vraiment d’intercommunalité. Les candidats ne disent pas un mot non plus sur le « troisième tour » et l’élection des présidents des intercommunalités. Dans quelques rares programmes, on trouve l’idée de remunicipaliser certains services comme les déchets ou la voirie, mais beaucoup de candidats font comme ...

