Marchés publics : « L’objectif final, c’est le changement de l’entreprise »

Publié le 11/03/2020 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

Professeur de droit public à l’université Toulouse 1 Capitole, Grégory Kalflèche insiste sur la nécessité, pour la commande publique, d’aboutir à une transformation en profondeur de l’offre et des pratiques des fournisseurs.

Peut-on assigner à la commande publique de « sauver le monde » ?

Je ne crois pas. Le bon achat, c’est d’abord celui qui répond aux besoins de la collectivité, et qui sait ensuite intégrer, dans cette réponse, des dimensions sociales et environnementales, et non pas celui qui répond à la volonté d’affichage de tel ou tel élu.

Cela dit, la commande publique peut néanmoins jouer un rôle incitatif fort auprès des entreprises afin qu’elles adoptent, in fine, des comportements plus vertueux. C’est un peu le « Yuka de la puissance publique », comme cette application qui permet au consommateur de savoir si ce qu’il achète est bon ou mauvais pour la santé et d’avoir ainsi une influence sur l’offre des fournisseurs. Mais ce levier politique ne peut fonctionner que si l’on raisonne à long terme.

Quels outils recommandez-vous pour modifier les comportements ?

Pour moi, le moyen le plus efficace est d’

