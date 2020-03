Emploi, social, environnement : le triptyque vertueux des marchés publics

Commande publique durable

03/03/2020

Les gouvernements ont, depuis longtemps, voulu ouvrir l’accès à la commande publique aux petites entreprises. D'un autre côté, progressivement, les mécanismes juridiques qui permettent à des publics éloignés de l’emploi de travailler et d’acquérir des compétences se mettent en place, et les marchés intègrent des mesures favorables à l’environnement. Mais trop lentement.

Avec plus de 100 milliards d’euros de marchés par an, la commande publique, longtemps considérée comme une matière avant tout technique et juridique, fait aujourd’hui figure d’outil stratégique, quasi magique, sans même parler de sa force de frappe économique. Ses missions donnent le tournis : développer l’emploi, soutenir l’économie locale au travers des TPE-PME, remettre au travail des personnes en difficulté, innover, manger mieux, lutter contre le réchauffement climatique… Bref, sauver le monde, ou presque ! Mais en a-t-elle vraiment les moyens ?

Sur le terrain, le volontarisme est de mise. S’il fallait se contenter d’un seul exemple, la tenue des Jeux olympiques à Paris en 2024 se veut emblématique. Sur les 47 chantiers prévus, le comité d’organisation va réserver 25 % du montant ...

