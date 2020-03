Questions d’actu février 2020 : rapport Thiriez – Cour des comptes – coronavirus

Publié le 01/03/2020 • Par Michèle Cataldi • dans : Fiches de révision

Publication de la loi du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ; projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique ; projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ; pays candidats à l’entrée dans l’UE ; circulaire relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 ; formation des élus locaux ; réforme des retraites et pensions de réversion ; simplifier l’usage des fonds européens en France ; agriculture biologique ; consommation d’énergie dans l’UE ; pacte productif ; état du réseau routier national ; lutte contre le réchauffement climatique et la BEI ; dette obligataire des entreprises ; mal-logement en France ; quartiers politique de la ville... les thèmes qui ont fait l'actualité en février

