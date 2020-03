« Territoires d’industrie » : en 2020, le Val de Lorraine entre en phase opérationnelle

Développement économique

Publié le 03/03/2020 • Par Louis Gohin • dans : Régions

Unité de méthanisation, tiers-lieu de formation professionnelle, plateforme de covoiturage… Cette année, les intercos lorraines commencent à mettre en œuvre une partie de ses projets. Le programme de l’État a contribué à optimiser les relations avec les services et opérateurs de l’État et même entre EPCI pour le suivi de ces dossiers.

Dans le Val de Lorraine, des projets regroupant les quatre EPCI du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) commencent à se concrétiser après la mise en place progressive du programme « Territoires d’industrie » (communautés de communes des bassins de Pompey et de Pont-à-Mousson, du Pays du Sel et du Vermois, et de Moselle et Madon).

Plus d’un an a passé depuis l’annonce de l’initiative du gouvernement en novembre 2018 puis son lancement en janvier 2019. En novembre, le Val de Lorraine a signé avec la région Grand Est et l’État le contrat qui officialise les actions à réaliser pour soutenir le recrutement, l’attractivité, l’innovation… dans l’industrie locale.

« Accélérer des réflexions qui n’aboutissaient pas »

« Territoires d’industrie a permis d’accélérer des ...