Le réseau des villes éducatrices donne sa vision pour 2030

Education

Publié le 28/02/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

A la veille des élections municipales, le Réseau français des villes éducatrices a présenté le 27 février un manifeste intitulé "Quelle éducation en 2030 ?". Pour les élus adjoints à l'éducation, il est temps de remettre l'éducation au coeur des politiques territoriales.

Quel horizon après la mise en oeuvre des projets éducatifs de territoire (PEDT) créés en 2014, qui ont contribué à structurer le dialogue entre les collectivités et leurs partenaires étatiques, associatifs, parents d’élèves, et à enrichir les politiques éducatives locales ?

Le but du manifeste du Réseau français des villes éducatrices, présenté le 27 février par son président Damien Berthilier, adjoint au maire de Villeurbanne en charge de l’éducation et des universités, est de fixer de nouveaux objectifs à ces projets éducatifs territoriaux qui seront portés par les nouveaux élus en charge de l’éducation, en ces temps de restrictions budgétaires. « Ces contraintes ont affaibli les associations, les écoles publiques et plus largement les services publics locaux. Elles mettent en danger le contrat social sur lequel repose la République », met en garde le Manifeste, qui dénonce par ailleurs le service national universel, « un coûteux dispositif de mini service militaire ».

Focus sur le changement climatique

Les politiques éducatives d’ici 2030 devraient reposer sur deux piliers, pour les membres du RFVE. D’une part, le développement de la solidarité pour la transition écologique. La lutte contre le changement climatique doit devenir un objectif central de l’éducation, entre la compréhension du phénomène, et les solutions locales pour y faire face. « Autour de cet enjeu, les centres de loisirs et de plein air pourraient être relancés », notent les auteurs. Il va également s’agir d’adapter les bâtiments scolaires, les cours d’écoles à ces enjeux, en remettant le végétal au cœur des établissements.

Second pilier, former les citoyens de demain, face aux phénomènes de fake news, de repli communautariste. L’éducation des médias doit devenir un projet central des politiques éducatives locales, et les parents doivent y être associés. Le manifeste réclame par ailleurs une plus grande participation des parents et des enfants dans l’élaboration des PEDT, et dans la prise de décision, notamment des familles en situation de pauvreté. Par ailleurs les PEDT, qui couvrent la période 2 – 11 ans, pourraient être élargis à la petite enfance et à la jeunesse, afin d’assurer un continuum éducatif qui permette d’assurer des parcours cohérents à tous les enfants et les jeunes ». Enfin, le manifeste note le rôle central de l’éducation populaire dans la mise en oeuvre de ces orientations.